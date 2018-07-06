На Чемпионате мира по футболу сегодня будут сыграны первые четвертьфинальные матчи
В Нижнем Новгороде сыграют сборные Уругвая и Франции, а в Казани – Бразилии и Бельгии. Завтра свои встречи проведут Россия и Хорватия, а также Швеция и Англия.
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В Нижнем Новгороде сыграют сборные Уругвая и Франции, а в Казани – Бразилии и Бельгии. Завтра свои встречи проведут Россия и Хорватия, а также Швеция и Англия.
Комментарии2
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arye_11 06 июля 2018 | 08:46
sg91:
Эка хитромудрые конструкции ты выкручиваешь.
А просто футболу в твоих планах место остается?
yralez 06 июля 2018 | 08:56
Как то сборной бабслеистов достаются всегда самые слабые.