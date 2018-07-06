Попечительский совет фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы» рекомендовал прекратить полномочия Ксении Соколовой
Попечительский совет фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы» рекомендовал общему собранию членов организации прекратить полномочия нынешнего правления фонда, а также президента организации Ксении Соколовой. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
Совет вынес предложения по дальнейшей работе фонда, однако не готов обсуждать их публично, — сказал «Эху» председатель попечительского совета фонда, председатель СПЧ Михаил Федотов.
Ксения Соколова возглавила фонд после гибели Елизаветы Глинки в конце 2016 года в авиакатастрофе.
Комментарии2
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book_publisher 06 июля 2018 | 09:01
Бабки не поделили?
penep 06 июля 2018 | 09:08
Интересно было бы узнать, какую долю благотворительных средств фонд тратил на содержание самоё себя при "докторе" Лизе - и какую при Соколовой.