Попечительский совет фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы» рекомендовал прекратить полномочия Ксении Соколовой

Попечительский совет фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы» рекомендовал общему собранию членов организации прекратить полномочия нынешнего правления фонда, а также президента организации Ксении Соколовой. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Совет вынес предложения по дальнейшей работе фонда, однако не готов обсуждать их публично, — сказал «Эху» председатель попечительского совета фонда, председатель СПЧ Михаил Федотов.

Ксения Соколова возглавила фонд после гибели Елизаветы Глинки в конце 2016 года в авиакатастрофе.