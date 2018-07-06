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Эксклюзив Эха 08:31, 06 июля 2018

Попечительский совет фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы» рекомендовал прекратить полномочия Ксении Соколовой

Попечительский совет фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы» рекомендовал общему собранию членов организации прекратить полномочия нынешнего правления фонда, а также президента организации Ксении Соколовой. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Совет вынес предложения по дальнейшей работе фонда, однако не готов обсуждать их публично, — сказал «Эху» председатель попечительского совета фонда, председатель СПЧ Михаил Федотов.

Ксения Соколова возглавила фонд после гибели Елизаветы Глинки в конце 2016 года в авиакатастрофе.

Комментарии

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book_publisher 06 июля 2018 | 09:01

Бабки не поделили?

penep 06 июля 2018 | 09:08

Интересно было бы узнать, какую долю благотворительных средств фонд тратил на содержание самоё себя при "докторе" Лизе - и какую при Соколовой.

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