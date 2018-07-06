Российский офицер в суде признался, что участвовал «в мероприятии на территории смежной страны»
Российский офицер в суде признался, что участвовал «в мероприятии на территории смежной страны, где официально не было российских военных». Как сообщает Фонд «Право матери», речь идёт о старшем лейтенанте Олеге Леонтьеве. Он обвиняется по делу о гибели солдата срочника Ильи Горбунова. Леонтьев попросил суд о приговоре. Который позволил бы ему продолжать службу и присоединиться к группировке российских войск в Сирии.
Комментарии15
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vasya_von_smetankin 06 июля 2018 | 08:34
Другими словами: "Не сажайте меня, а я за это опять кого-нибудь убью, но уже для вас".
Вот она, "честь" современного русского офицера... допутиножились...
patrikk_1 06 июля 2018 | 08:40
Как сообщает Фонд «Право матери», речь идёт о старшем лейтенанте Олеге Леонтьеве...
"Право матери" - это иностранные агенты? Очень похожи.
tanyaya 06 июля 2018 | 09:05
patrikk_1: Патрисия, а какое слово в названии фонда тебя так насторожило: "право" или "мать"?
patrikk_1 06 июля 2018 | 09:25
tanyaya:
Понюхала бы сейчас мои яйца?
shmuel63 06 июля 2018 | 09:37
vasya_von_smetankin: Ну почему же. Хочет искупить ину кровью. В Сирии есть штрафные батальоны?
ostapbey 06 июля 2018 | 08:35
Эка невидаль..
Не от боярышника же..
Даже..
ostapbey 06 июля 2018 | 08:42
ostapbey: в кантемировском военторге этих танков, с неисправными тормозами, что гуталину на гуталиновой фабрике.
Даже.
radionews 06 июля 2018 | 08:51
ostapbey: товарищ, следите за рекламой: Кантемировская теперь называется житомирско-берлинская. А ещё есть львовская, Нежинская и полтавская. Путин указ подписал.
Вот где ваша Кантемировская тренировалась в расстрелах городов, т.к. это дешевле чем учения (В.В.Путин, ПСС, т. 2017, с.23).
Ну а рашисты теперь не отвертятся, что онитаместь.
lenin3 06 июля 2018 | 08:41
И что теперь скажет МО? Остается одно:да,они(российские военные)были в той стране,но,на самом деле,той страны не существует,так что,Россия опять не при чём..
kokeshi 06 июля 2018 | 08:52
lenin3: как, что скажет? Соврет что-нибудь, не беспокойтесь за МО-фабрику вранья.
vata_putya 06 июля 2018 | 08:42
козлина. "офицер". стали какой -то шпаной с глазами барыг
radionews 06 июля 2018 | 08:48
Зарабатывать убийствами женщин и детей для русских военных норма. Они в самоволку бегут, прихватив из части танки, Буки, Гвоздики, Буратино, ТочкиУ, ТорнадоС, тысяч двадцать солдатни, пару эшелонов боеприпасов. Просто не мыслят себя без любимого дела.
Вот и этот - лугандон расстрелял, теперь просит пустить его потренироваться в расстрелах сирийских городов.
Интересно, в Сирии русские тоже наставят памятники русскому карателю?
janychar 06 июля 2018 | 08:54
Попросил дать возможность кровью искупить вину. По возможности - чужой.
radionews 06 июля 2018 | 08:56
Ребята, тут вот что важно: Путин на днях подписал указ о переименовании русских танковых дивизий в Полтавскую, львовскую, нежинскую и житомирско-берлинскую.
Как бы вы ни выкручивались, а Вова вас всех своим указом сдал с потрохами: см. Правила наименования воинских подразделений - отличились там в боях, однозначно
А Вова вас туда не посылал, вы сами, добровольно.
rips4 06 июля 2018 | 08:59
Ну Чикатило на суде орал, что он беременный... И че..?