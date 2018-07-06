Российский офицер в суде признался, что участвовал «в мероприятии на территории смежной страны, где официально не было российских военных». Как сообщает Фонд «Право матери», речь идёт о старшем лейтенанте Олеге Леонтьеве. Он обвиняется по делу о гибели солдата срочника Ильи Горбунова. Леонтьев попросил суд о приговоре. Который позволил бы ему продолжать службу и присоединиться к группировке российских войск в Сирии.