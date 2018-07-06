Минюст Японии официально объявил о казни руководителей запрещенной секты «Аум Синрикё»

Смертные приговоры приведены в отношении семи человек, в том числе, лидера секты Сёко Асахары.

«Аум Синрикё» запрещена во многих странах мира, в том числе, в России. Последователи Сёко Асахары осуществили газовую атаку в токийском метро в 95 году. Тогда погибли 13 человек, более 6 тысяч пострадали.