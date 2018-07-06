Минюст Японии официально объявил о казни руководителей запрещенной секты «Аум Синрикё»
Смертные приговоры приведены в отношении семи человек, в том числе, лидера секты Сёко Асахары.
«Аум Синрикё» запрещена во многих странах мира, в том числе, в России. Последователи Сёко Асахары осуществили газовую атаку в токийском метро в 95 году. Тогда погибли 13 человек, более 6 тысяч пострадали.
Комментарии4
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semen2026 06 июля 2018 | 08:35
руководители секты свидетелей вовы готовятся!)
glotov 06 июля 2018 | 08:35
Музыкант, теолог - и террорист! Наверное, и журналист все же может быть террористом, даже если он голодает.
lenin3 06 июля 2018 | 08:36
Когда казнят руководителей ОПГ"Озеро"?
sasass 06 июля 2018 | 09:04
В России тоже такая секта имеется -ПЖиВ называется...