В Каракасе состоялся военный парад в честь годовщины независимости Венесуэлы
В нем приняли участие более 25 тысяч военнослужащих. Президент Николас Мадуро в своей речи сказал, что народ гордится своими вооружёнными силами, и отметил, что Венесуэла является жертвой экономической войны.
Комментарии1
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shoorah 06 июля 2018 | 08:22
Правильно. Жрать нечего, но военный парад - святое. "Узнаю брата Колю."