Дональд Трамп верит в успех встречи с Владимиром Путиным
Выступая на митинге в штате Монтана, он назвал глупцами тех, кто против налаживания отношений США с Россией и Китаем.
Встреча Трампа и Путина должна состояться в Хельсинки 16 июля. Согласно данным американской прессы, прежде всего, лидеры двух стран будут обсуждать ситуацию в Сирии.
Комментарии7
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vilingrad 06 июля 2018 | 08:19
Успех- только с вазелином. У дзюдоистов очень жесткая плоть:)
sg91 06 июля 2018 | 08:44
vilingrad:
Видимо часто тебе дзюдоисты давали оценить свою крайнюю плоть, раз такие советы дельные даешь..
Трамп, конечно, прогибается под Путина, но не до такой степени..
trans 06 июля 2018 | 08:20
Ага, с Северной Кореей Трамп наладил отношения, на очереди Россия.
vezdehod 06 июля 2018 | 08:41
А что ему остаётся делать - у царя батюшки, какой-то пояс по Дзюдо.
sasass 06 июля 2018 | 08:22
Все правильно говорит - глупцы-то в Кремле сидят...
sergirusso 06 июля 2018 | 08:37
Выступая на митинге в штате Монтана, он назвал глупцами тех, кто против налаживания отношений США с Россией и Китаем. Айн момент! Трамп вроде из Китая производство собирался выводить...
greeg1 06 июля 2018 | 09:04
Не понимаю. Какие общие интересы могут быть у ковбоя и крепостного крестьянина? Если современный капиталист думает о собственной прибыли через государственные интересы своей страны, то вчерашний раб сидя на троне думает только об одном: как бы незаметно плюнуть в тарелку соседу и чтобы ему за это ничего не было.