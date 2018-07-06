Американский предприниматель Илон Маск намерен помочь властям Таиланда в спасении школьников из пещеры
По данным агентства Блумберг, его представители уже ведут переговоры по этому поводу. Не исключена возможность использования специальной бурильной техники для откачки воды. Кроме того, Tesla может предоставить энергобатареи высокой мощности.
В пещере из-за наводнения оказались заблокированы 12 школьников и их тренер. Они находятся там уже месяц.
Комментарии7
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ura_russians 06 июля 2018 | 08:20
ахаха
аферист маск и тут поспел!
polsan 06 июля 2018 | 08:40
ura_russians: Маск значит аферист, а Вы Юра из мАсквы, как Вы про себя пишете - бизнесмен! ))) И что Вы успели уже в мАскве на бизнесятить?! ))
banyi2 06 июля 2018 | 08:44
polsan: Когда Маск человека в космос отправит - я скажу, что он не аферист)
merelymy 06 июля 2018 | 08:46
ura_russians: аферист маск и тут поспел...
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А ура_россиянс и тут, как всегда, опоздалс.
А голыми на столах танцевать будете?
banyi2 06 июля 2018 | 08:20
Вот это не стоит! Клоунада здесь не нужна! Дети всё таки....
ze_danil 06 июля 2018 | 08:24
banyi2: ну, кагбе, товарищи с Серьёзными Лицами уже месяц держат детей в пещере
пора кого-нибудь другого на помощь звать
sasass 06 июля 2018 | 08:24
При помощи космической ракеты очень просто ...