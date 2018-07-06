Несколько часов тушили пожар в центре Москвы

Горел 4-этажный жилой дом на Пятницкой улице. Общая площадь возгорания составила 400 квадратных метров. По предварительным данным, пожар начался в одной из квартир, после чего перекинулся на кровлю. Ещё до прибытия пожарных здание самостоятельно покинули 20 человек. Пострадавших нет.