Несколько часов тушили пожар в центре Москвы
Горел 4-этажный жилой дом на Пятницкой улице. Общая площадь возгорания составила 400 квадратных метров. По предварительным данным, пожар начался в одной из квартир, после чего перекинулся на кровлю. Ещё до прибытия пожарных здание самостоятельно покинули 20 человек. Пострадавших нет.
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sasass 06 июля 2018 | 08:27
Пожарная реновация в действии...