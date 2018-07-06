Процесс по делу бывшего сотрудника МЧС Алексея Фалькина начнется сегодня в Свердловском областном суде

Его обвиняют в серии изнасилований и убийств в Екатеринбурге и области.

Алексея Фалькина будут судить сразу по нескольким статьям, среди которых изнасилования несовершеннолетних, три убийства и надругательство над телами умерших. Объем уголовного дела превышает 30 томов. Фалькина задержали после резонансного убийства Ирины Вахрушевой в городе Верхняя Пышма. Оно произошло год назад. Тогда женщину, которую обвиняемый изнасиловал и убил с особой жестокостью, искали всем городом. Преступника удалось поймать благодаря камерам наружного наблюдения. Позже выяснилось, что Вахрушева была не единственной жертвой Фалькина. Сейчас известно, что от его действий пострадали как минимум восемь человек.

Отметим, что в 2013 году Фалькин уже был судим за изнасилование. Тогда ему назначили минимальное наказание, и уже через два года он вышел на свободу по УДО.

Алексей Фалькин признал свою вину в совершении нескольких преступлений. Сейчас ему грозит пожизненное заключение. Рассмотрение уголовного дела пройдет в закрытом режиме