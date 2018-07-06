Российский офицер на суде в Подмосковье рассказал об участии в мероприятиях на территории смежной страны

Он попросил снисхождения. Эти слова прозвучали на процессе по делу о гибели солдата-срочника, в смерти которого обвиняют офицера.

Старший лейтенант Олег Леонтьев в последнем слове попросил Наро-Фоминский военный суд о приговоре, который позволит ему продолжить службу. Обвиняемый дал понять, что намерен в случае оправдания уехать воевать в Сирию.

«Я уже участвовал в одном из таких мероприятий, но единственное, это было на территории смежной страны, на которой нас как бы не было», сообщает сайт Фонда «Право матери». Правозащитники уверены: Леонтьев говорил об участии в войне в Донбассе и предположили, что это первое подобное официальное заявление российского офицера. Поскольку оно было сделано в суде и под протокол. У сотрудников фонда есть аудиозапись, отмечает Новая газета. Российские власти отрицают участие вооружённых сил в боевых действиях на территории Украины.

Леонтьева обвиняют в превышении должностных полномочий, это привело к гибели солдата-срочника. По версии следствия офицер приказал неопытному и плохо обученному солдату Илье Горбунову перегнать танк со сломанными тормозами по обледеневшему мосту. Он этого сделать не смог. Танк упал в реку и утонул. Приговор офицеру огласят уже сегодня.

Войсковая часть, где служит Леонтьев – 13й гвардейский танковый полк Кантемировской дивизии. Агентство Рейтер три года назад выпускало расследование, в котором утверждало, что солдаты этой дивизии участвовали в боях на юго-востоке Украины. Москва это отрицала.