На крейсере «Аврора» начал работу православный храм

Его восстановили по фотографиям и чертежам, сообщает РИА со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа. В церковные праздники и выходные дни на крейсере будут проводиться богослужения и литургии. Крейсер «Аврора» — один из символов Октябрьской революции, в 1917 году он дал сигнал к штурму Зимнего дворца.