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07:48, 06 июля 2018

На крейсере «Аврора» начал работу православный храм

Его восстановили по фотографиям и чертежам, сообщает РИА со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа. В церковные праздники и выходные дни на крейсере будут проводиться богослужения и литургии. Крейсер «Аврора» — один из символов Октябрьской революции, в 1917 году он дал сигнал к штурму Зимнего дворца.

Комментарии

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xknk 06 июля 2018 | 07:51

Это Пц

neburzhui2 06 июля 2018 | 07:54

Господи ! Благослови Россию на новую революцию. :-))

ostapbey 06 июля 2018 | 08:03

neburzhui2: кто на России более уважаем и почитаем..Царь в царской водке?
Или Войков, наливавший водку царю, в штыковую рану двже??

andrii1979 06 июля 2018 | 08:09

neburzhui2: на Бога надейся, а сам не плошай!!

opiatnovyi63 06 июля 2018 | 07:51

Революционные моряки утопили бы крейсер вместе с попами..

punyoshohlai 06 июля 2018 | 07:53

Это, ну как открыть синагогу в Мекке

j_partizan 06 июля 2018 | 07:57

Оскорбление чувств атеистов!

matsuvi 06 июля 2018 | 07:57

А почему только православный храм? Надо и мечеть, и синагогу, и дацан. А то неравноправие какое-то.

j_partizan 06 июля 2018 | 08:01

matsuvi: Надо и мечеть, и синагогу, и дацан.
________
И дурдом, для кучи.

sergo_25_26 06 июля 2018 | 08:00

ИДИОТО.

sergo_25_26 06 июля 2018 | 08:02

sergo_25_26: П.С. Чёто давно попы с колоколен не летали.

andrii1979 06 июля 2018 | 08:03

Россия не может без крайностей. Если власть, то абсолютная! Ситхи, б#я!
Я понимаю почему Петр І и большевики ограничивали и уничтожили власть церкви.
Ибо церковь в России наглым образом начинала вмешиваться во все мирские вопросы пытаясь подчинить светскую власть своей воле прикрываясь Богоугодной целью! Вот и сегодня в России РПЦ имени Гундяева обнаглела до предела и не видя сопротивления продолжает свой крестовый поход с целью подчинить себе не только умы сограждан но и государство. В Украине такого нет и не было. У нас все Церкви реально отделены от государства! Нет у нас общего будущего с РПЦ. Бесовская это церковь. Центр православия Руси был, есть и будет Киев! И только только тут может существовать единая православная церковь всея Руси - Украинская!

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