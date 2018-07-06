На крейсере «Аврора» начал работу православный храм
Его восстановили по фотографиям и чертежам, сообщает РИА со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа. В церковные праздники и выходные дни на крейсере будут проводиться богослужения и литургии. Крейсер «Аврора» — один из символов Октябрьской революции, в 1917 году он дал сигнал к штурму Зимнего дворца.
Комментарии12
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xknk 06 июля 2018 | 07:51
Это Пц
neburzhui2 06 июля 2018 | 07:54
Господи ! Благослови Россию на новую революцию. :-))
ostapbey 06 июля 2018 | 08:03
neburzhui2: кто на России более уважаем и почитаем..Царь в царской водке?
Или Войков, наливавший водку царю, в штыковую рану двже??
andrii1979 06 июля 2018 | 08:09
neburzhui2: на Бога надейся, а сам не плошай!!
opiatnovyi63 06 июля 2018 | 07:51
Революционные моряки утопили бы крейсер вместе с попами..
punyoshohlai 06 июля 2018 | 07:53
Это, ну как открыть синагогу в Мекке
j_partizan 06 июля 2018 | 07:57
Оскорбление чувств атеистов!
matsuvi 06 июля 2018 | 07:57
А почему только православный храм? Надо и мечеть, и синагогу, и дацан. А то неравноправие какое-то.
j_partizan 06 июля 2018 | 08:01
matsuvi: Надо и мечеть, и синагогу, и дацан.
________
И дурдом, для кучи.
sergo_25_26 06 июля 2018 | 08:00
ИДИОТО.
sergo_25_26 06 июля 2018 | 08:02
sergo_25_26: П.С. Чёто давно попы с колоколен не летали.
andrii1979 06 июля 2018 | 08:03
Россия не может без крайностей. Если власть, то абсолютная! Ситхи, б#я!
Я понимаю почему Петр І и большевики ограничивали и уничтожили власть церкви.
Ибо церковь в России наглым образом начинала вмешиваться во все мирские вопросы пытаясь подчинить светскую власть своей воле прикрываясь Богоугодной целью! Вот и сегодня в России РПЦ имени Гундяева обнаглела до предела и не видя сопротивления продолжает свой крестовый поход с целью подчинить себе не только умы сограждан но и государство. В Украине такого нет и не было. У нас все Церкви реально отделены от государства! Нет у нас общего будущего с РПЦ. Бесовская это церковь. Центр православия Руси был, есть и будет Киев! И только только тут может существовать единая православная церковь всея Руси - Украинская!