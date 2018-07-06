Владимир Путин и Дональд Трамп могут договориться о выводе войск Ирана из Сирии
Об этом сообщает агентство Bloomberg. По его сведениям, переговоры на эту тему Москва уже ведет с Тегераном. Источники агентства отмечают, что, по предварительным данным, руководство России согласилось с требованиями США и Израиля, которые хотят, чтобы иранские силы покинули территорию на юге Сирии вблизи израильской границы. Лидеры России и США встретятся 16 июля в Хельсинки.
Комментарии5
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barsuchok 06 июля 2018 | 07:53
А причем здесь Трамп? Типа в огороде бузина, а в Киеве дядька?
opiatnovyi63 06 июля 2018 | 07:53
А с Асадом-мясником согласовано? Ему без иранских солдат и офицеров не удержаться на троне!
sergo_25_26 06 июля 2018 | 07:56
Могут договориться, а могут и "золотым дождем" обойтись. Два любителя нетрадиционного.
ex_ex 06 июля 2018 | 08:02
Очередной инфошум. У Путина нет такого уровня влияния на Иран. Аятоллы действуют, исходя из своих религиозных установок. И само участие Ирана в Сирии доказывает, что война там носит религиозный характер, что наши идеологи всячески пытаются отрицать.
estamp 06 июля 2018 | 08:03
Владимир Путин и Дональд Трамп могут договориться о выводе войск Ирана из Сирии
... и Украины из Донбасса?