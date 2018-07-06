Британская полиция пытается установить источник нового отравления ядом «Новичок»
Накануне в лаборатории подтвердили, что 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес отравились именно этим нервно-паралитическим веществом. В полиции заявили, что они взяли в руки некий зараженный предмет. Пара была обнаружена 30 июня в городе Эймсбери и доставлена в бессознательном состоянии в больницу Солсбери. Ранее в Солсбери от «Новичка» пострадали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Их удалось вылечить. Ответственность за тот инцидент Лондон возложил на Москву.
Комментарии2
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golodomor_ze__hohlokost 06 июля 2018 | 07:55
Не, ну реально - мудаки! По сравнению с ними наша Госдура - Академия наук.
estamp 06 июля 2018 | 08:01
Британская полиция пытается установить источник
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Чё так? После первого раза не особо запаривались Новичек-Россия-КГБ.
А тут стали сомневаться?