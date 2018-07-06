В Польше собираются снести 75 советских памятников солдатам Красной армии и партизанам
Список составили в Институте национальной памяти. Власти страны считают, что символические монументы, которые не являются частью военных кладбищ и мемориальных комплексов, не подпадают под действие двустороннего договора о захоронениях жертв войн и репрессий, пишет газета «КоммерсантЪ». Ранее в Польше был принят закон о запрете пропаганды коммунизма.
Комментарии7
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neburzhui2 06 июля 2018 | 07:50
Втайне они Гитлера уважают. :-))
semen2026 06 июля 2018 | 07:55
neburzhui2: да, сурков с володиным в нём души не чают!)
semen2026 06 июля 2018 | 07:53
так вот куда 2% ндс и пенсии пойдут!)))
radionews 06 июля 2018 | 07:53
Для начала, в России в Вязьме уничтожили захоронение русских военнопленных, числом от 8 до 80 тысяч ( по разным архивным данным) лагеря, устроенного немцами. Захоронение разровняли под коттеджный поселок, кости бульдозерами сгребли и камазами вывезли на свалку с криками это мусор.
Портянки, быстро наказали всех виновных и причастных, до самого верха рашистской вертикали!
kiever 06 июля 2018 | 07:54
Дикари. Не даром это единственная страна в европе, где после второй мировой население устроило погромы
semen2026 06 июля 2018 | 07:57
kiever: скажи ка дядя...вова, ведь не даром!)))
sergo_25_26 06 июля 2018 | 07:58
Правильно, нужно уже всем заканчивать с этим русским победобесием.