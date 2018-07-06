В Польше собираются снести 75 советских памятников солдатам Красной армии и партизанам

Список составили в Институте национальной памяти. Власти страны считают, что символические монументы, которые не являются частью военных кладбищ и мемориальных комплексов, не подпадают под действие двустороннего договора о захоронениях жертв войн и репрессий, пишет газета «КоммерсантЪ». Ранее в Польше был принят закон о запрете пропаганды коммунизма.