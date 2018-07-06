США ввели санкции в рамках акта Магнитского против Никарагуа

В черный список попали начальник полиции страны, глава компании по импорту нефтепродуктов и руководитель проправительственной молодежной организации. В Вашингтоне их считают нарушителями прав человека. Им теперь запрещен въезд в США, а возможные активы в Америке будут заморожены. В Белом доме выразили озабоченность подавлением в Никарагуа антиправительственных протестов, которые вызваны реформой социального страхования.