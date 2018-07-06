Топ-менеджера российского телеканала RT America могут лишить ученой степени доктора социологических наук

Такую рекомендацию дал диссертационный совет МГУ по заявлению сообщества «Диссернет». В научной работе Михаила Солодовникова нашли плагиат. Как пишет газета «Ведомости», в выводах его диссертации говорится о пользе цензуры. Солодовников является директором информационного вещания канала RT America. Теперь диссертацию и рекомендацию диссовета должны рассмотреть экспертный совет и президиум Высшей аттестационной комиссии.