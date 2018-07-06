Владимир Путин и Дональд Трамп могут договориться о выводе войск Ирана из Сирии
Об этом сообщает агентство Bloomberg. По его сведениям, переговоры на эту тему Москва уже ведет с Тегераном. Источники агентства отмечают, что, по предварительным данным, руководство России согласилось с требованиями США и Израиля, которые хотят, чтобы иранские силы покинули территорию на юге Сирии вблизи израильской границы. Лидеры России и США встретятся 16 июля в Хельсинки.
Комментарии3
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arye_11 06 июля 2018 | 07:42
Владимир Путин и Дональд Трамп могут договориться о выводе войск Ирана из Сирии
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Иран в Сирии "промышляет" уже около десяти лет. За это время окопался капитально и создал военную инфраструктуру на многие миллиарды долларов.
И вы хотите его просто "попросить" покинуть Сирию???
Нет, ребята, тут просьбами ничего не достигнешь.
Иран из Сирии придется выкуривать.
radionews 06 июля 2018 | 07:45
По приказу хозяина, Пупкин побежал договариваться с Ираном.
Шестерка.
semen2026 06 июля 2018 | 07:50
трам с израилем планируют вывод иранцев в цинковых костюмах, поэтому интересуются у вовы как его холопы тоже присоединятся!???)