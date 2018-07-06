Владимир Путин и Дональд Трамп могут договориться о выводе войск Ирана из Сирии

Об этом сообщает агентство Bloomberg. По его сведениям, переговоры на эту тему Москва уже ведет с Тегераном. Источники агентства отмечают, что, по предварительным данным, руководство России согласилось с требованиями США и Израиля, которые хотят, чтобы иранские силы покинули территорию на юге Сирии вблизи израильской границы. Лидеры России и США встретятся 16 июля в Хельсинки.