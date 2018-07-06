Мосгордума решила не направлять в Госдуму отзыв на законопроект о повышении пенсионного возраста
Нужно заключение профильных комиссий, а они не могут заседать во время летних каникул, сказал РБК председатель комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев. Отзывы региональных парламентов принимаются Госдумой до 17 июля. Опрошенные изданием эксперты полагают, что столичная власть пытается не трогать эту тему в преддверии выборов мэра.
Комментарии5
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yralez 06 июля 2018 | 07:38
Разве они не ЕРовцы ?
Разве они подведут банду ?
neburzhui2 06 июля 2018 | 07:52
Сдриснули...
:-))))))))))))))))))
semen2026 06 июля 2018 | 07:42
мосгордумская ГРАФОЗОМА сидит под плинтусом и решает...!)))
opiatnovyi63 06 июля 2018 | 07:49
Страусиное поведение!
babich174 06 июля 2018 | 08:02
Наличие памперсов - обязательно!