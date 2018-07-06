Мосгордума решила не направлять в Госдуму отзыв на законопроект о повышении пенсионного возраста

Нужно заключение профильных комиссий, а они не могут заседать во время летних каникул, сказал РБК председатель комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев. Отзывы региональных парламентов принимаются Госдумой до 17 июля. Опрошенные изданием эксперты полагают, что столичная власть пытается не трогать эту тему в преддверии выборов мэра.