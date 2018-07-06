Разбирательство по первому иску к РКН из-за убытков в связи с блокировкой Telegram начнется в Арбитражном суде Москвы

Владелец компании «Инвестори» требует возмещения ущерба, к которому привели действия ведомства. Ограничение доступа к «Телеграму» привело к тому, что клиенты «Инвестори» не могли какое-то время работать на сайте компании, она занимается привлечением инвестиций в недвижимость. Исковое заявление было подано в суд еще в конце апреля. Тогда его оставили без движения, поскольку недоставало необходимых документов. «Инвестори» требует возместить ущерб в 5 миллионов рублей. По словам владельца компании, главная цель судебного разбирательства – не получить деньги, а заявить о тех проблемах, которые испытывают бизнесмены из-за работы Роскомнадзора. Попытки ведомства ограничить доступ к Telegram обернулись блокировкой нескольких миллионов IP-адресов, из-за чего произошли сбои в работе многих сервисов. Это стало поводом для еще одного иска к Роскомнадзору. В середине июня владелец заблокированного прокси-сервера Владислав Здольников потребовал признать действия ведомства незаконными. Напомним, что Роскомнадзор начал блокировку «Телеграма» в России в середине апреля. Основанием послужил отказ мессенджера передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей