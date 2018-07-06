В России завершается разработка военных беспилотников большой дальности
Это сообщил начальник профильного управления Генштаба Александр Новиков. Конкретные проекты он не назвал, но ранее в Минобороны заявили, что в течение года планируется завершить работы над тяжелым беспилотником, который создается в ОКБ Симонова. Он будет способен нести до двух тонн боевой нагрузки, передает ТАСС. Еще один тяжелый ударный беспилотник разрабатывает ОКБ Сухого.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
vasyakirin 06 июля 2018 | 07:24
Я вечерком, то же разработаю, и создам опытный образец компьютера на новейшей архитектуре, из китайских комплектующих....
neburzhui2 06 июля 2018 | 07:25
Он будет способен нести до двух тонн боевой нагрузки, передает ТАСС.
Не дай Бог упадёт где не надо. Опять же военные лётчики без работы останутся.
barsuchok 06 июля 2018 | 07:29
Опять новости из серии "будет в скором будущем или не очень сеором". Ха-ха!
mayk01_18 06 июля 2018 | 07:34
vasyakirin: А когда в России Армату завершили разрабатывать?
gluhoy2250 06 июля 2018 | 07:55
vasyakirin: "Я вечерком, то же разработаю,"
Очко разрабатываешь? Аккуратней, а то боекомплект начнет сыпаться на ходу, самопроизвольно!
punyoshohlai 06 июля 2018 | 07:28
Попробовали ближние - не получилось. Купили в Китае. Тогда взялись за средние - опять провал. Купили в Израиле. Ну. давайте ещё разработаем дальние. Есть сомнения в результате?
semen2026 06 июля 2018 | 07:30
а бесмозговники уже работают!)))
yralez 06 июля 2018 | 07:33
Куда понесет ?
Где размечтались повоевать, поубивать ?.
semen2026 06 июля 2018 | 07:35
секта свидетелей вовы завершает разработки!)
gluhoy2250 06 июля 2018 | 07:58
semen2026: Тупорыльчиков, не переживай, все будет разработано, точно и в срок!!!
yuriykyvich 06 июля 2018 | 08:01
Живу в "Наукограде", вообще-то город был построен на месте моего родового села - Рождествено.
Построили ЦАГИ - ЛИИ, сделали ВПП километров в 10, ночью мы спать не могли из-за шума, или что-то там взлетало с ЛИИ, или Трубы, аэродинамические, продували очередой проект. Очень часто можно было увидеть как очередное "изделие", затянутое в камуфляж, перевозится на базу МИГ, ЯК, ТУ....
Не знаю как ЦАГИ, вроде еще дышит, а вот ЛИИ превратили в Гражданский (!!!) аэропорт...Money - Money - Money. Называется сейчас "Аэропорт Жуковский".