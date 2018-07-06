Большинство россиян — 56% — верят в победу сборной страны в матче с Хорватией
Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМа. 15% опрошенных сказали, что победят хорваты. Смотреть игру намерены 65% россиян, не собираются этого делать – 29%, передает РИА. Опрос проходил 4 июля, в нем приняли участие 1600 жителей всех регионов России. Матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии пройдет завтра в Сочи.
Комментарии10
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opiatnovyi63 06 июля 2018 | 07:23
Победят хорваты, но будем рассчитывать на чудо!
zapadnay 06 июля 2018 | 07:37
Большинство россиян верят в победу в матче с командой Хорватии по данным ВЦИОМа.
А я не верю ВЦИОМу.
josepp 06 июля 2018 | 07:26
Я тоже хочу победы для нашей сборной. Желаю им успеха и удачи.
vitaliys 06 июля 2018 | 07:30
Названа сумма покупки сборной Испании - 75 млн. евро. Хорватия обойдется дешевле. Если кто и остановит Россию, то только сборная Англии. Вот ее купить вряд ли получится.
estamp 06 июля 2018 | 07:40
vitaliys: Названа сумма покупки сборной Испании ...
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Кем?
yralez 06 июля 2018 | 07:36
Победит бабло.......ясно, у кого его больше и кто кого купит..
estamp 06 июля 2018 | 07:42
yralez: ясно, у кого его больше и кто кого купит..
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Ой! Дожили! Даже хоиячки верят в победу сборной России
yralez 06 июля 2018 | 07:49
estamp: в победу бабла, не шельмуй по путински.
estamp 06 июля 2018 | 07:57
yralez: Дружище, перед перврй игрой особо упоротые хомячки писали посты "Поздравляю сборную Саудовской Аравии с победой!".
После игры им подкинули психотерапевтическое средство, мол купили.
Перед 1/8 хомячки писали, что Испанию купить невозможно и верили в поражение России.
Теперь же даже хомячки верят в победу России. Просто то психотерапевтическое средство принимают заранее. Профилактика нервных срывов .ля!
radionews 06 июля 2018 | 07:47
Не 56, а 86.
Или 30% расколдовались от морока русского мира.