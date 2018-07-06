Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМа. 15% опрошенных сказали, что победят хорваты. Смотреть игру намерены 65% россиян, не собираются этого делать – 29%, передает РИА. Опрос проходил 4 июля, в нем приняли участие 1600 жителей всех регионов России. Матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии пройдет завтра в Сочи.