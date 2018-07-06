В Японии казнили основателя запрещённой в России секты «Аум Синрикё»
Секо Асахара был повешен, передает канал NHK. Он был задержан в 1995 году вскоре после теракта в токийском метро, который устроили члены его секты. Смертный приговор был вынесен в 2004 году.
Комментарии6
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josepp 06 июля 2018 | 07:23
А у нас, при Ельцине, он легально проповедовал по радио. Такие были времена в России.
dimka75 06 июля 2018 | 07:35
23 года прожить в ожидании смерти , изощренная пытка
disdai 06 июля 2018 | 07:36
А еще у Асахары был друг, член ЦК КПСС (1990-91) Лобов Олег Иванович, который с 1991 года возглавлял так называемый «Российско-японский университет», поддерживавший связи с Сёко Асахарой и его сектой Аум Синрикё.
По свидетельству врача Икуо Хаяси, документация по производству зарина для осуществления зариновой атаки в токийском метро, была куплена в 1993 году в России у Лобова.
По его словам, члены секты заплатили Олегу Лобову за технологию изготовления зарина около 10 млн иен (или 79 тысяч долларов). Его показания подтвердил «шеф разведки» секты Ёсихиро Иноуэ, признавшийся, что газ невозможно было бы изготовить без помощи Лобова.
kir_pich_101 06 июля 2018 | 07:39
disdai: У нас тут тоже есть секта - "Озеро". Предводителя, надеюсь тоже ждет.
disdai 06 июля 2018 | 07:40
Все члены капеэсэс душегубы-отравители.
Что за преступная организация такая?
Когда судить-то будем всех этих членов?
individualist 06 июля 2018 | 07:46
disdai:
Все члены капеэсэс душегубы-отравители.
Что за преступная организация такая?
Когда судить-то будем всех этих членов?
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Направление Вашей мысли правильное, но на счет ВСЕХ Вы, все же погорячились.
Все они - вольные или невольные соучастники преступлений КПСС - да!
Но ВСЕ - душегубы-отравители, все же, нет.