Российский военный попросил в суде снисхождения за участие в мероприятиях на территории смежной страны
Именно так на заседании выразился офицер подмосковной части Олег Леонтьев, обвиняемый по делу о гибели солдата-срочника Ильи Горбунова. Он отметил, что речь идет о стране, где российских военных как бы не было и заявил о готовности отправиться в Сирию, сообщает фонд «Право матери», который представляет интересы родственников Горбунова. Молодой человек погиб в январе прошлого года. Офицер приказал солдату перегнать танк со сломанными тормозами по обледеневшему мосту. Танк упал в реку и утонул. Ранее агентство Reuters сообщало, что военные из той же части принимали участие в боях на юго-востоке Украины
Комментарии8
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blahovdav 06 июля 2018 | 07:23
Путлеровские тролли подняты по тревоге. Сейчас начнется!...
vik_tor 06 июля 2018 | 07:23
Его там не было...
lenin3 06 июля 2018 | 07:26
И что теперь скажет МО? Остается одно:да,они(российские военные)были в той стране,но,на самом деле,той страны не существует,так что,Россия опять не при чём...
estamp 06 июля 2018 | 07:27
Как интересно,"агентство Reuters сообщало, что ..."!
А агенство Рейтер сообщало с чьих слов?
puteshestvennik 06 июля 2018 | 07:49
estamp: Здесь же написано. Об этом сообщил фонд "Право матери" чьи юристы представляют интересы солдата которого судят. Рейтер всего лишь повторил эти слова как и многие другие СМИ.
yralez 06 июля 2018 | 07:29
В Сирию....новыми убийствами и преступлениям искупить вину перед Родиной.
А чем же еще, если родина преступная ?
Защитники родины от дури, безделья и денег офигели..
dimka75 06 июля 2018 | 07:38
А чё в ДНыру ?
radionews 06 июля 2018 | 07:43
Так этого русского шакала надо судить за то, что он взял танк, людей, создал вооруженную банду, поехал добровольно убивать, а там убил ещё и взятых с собой таких же рашистских мразей.
Во время когда он там был полтора миллиона Донбассян стали беженцами, убиты сотни женщин и детей, разрушен гигантский регион.
Вот в чем виноват русский офицер и его шайка.
А не какой-то ржавый танк.
Я помню этот случай, танк Т-72. Рашня теперь не отопрется, что оружие ее.
Надо привлечь ещё и входящих в банду русских пограничников, давших возможность перегнать через границу поголовье банды, военную технику и боеприпасы.
И теперь есть за что посадить Марьяна, жим лёжа: такая же бандитам, есть самосознанием, нет алиби на момент убийств тысяч людей.