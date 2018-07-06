Благотворительный перформанс «Она это мы» пройдет сегодня в Москве
Мероприятие посвящено проблеме семейного насилия. Об этом «Эху Москвы» рассказал исполняющий обязанности директора московского офиса Amnesty International Иван Кондратенко. Мероприятие пройдет в рамках кампании «Отважные». Ее цель — поддержка правозащитников, которые работают по самым разным темам, добавил Иван Кондратенко.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт