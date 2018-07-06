Благотворительный перформанс «Она это мы» пройдет сегодня в Москве

Мероприятие посвящено проблеме семейного насилия. Об этом «Эху Москвы» рассказал исполняющий обязанности директора московского офиса Amnesty International Иван Кондратенко. Мероприятие пройдет в рамках кампании «Отважные». Ее цель — поддержка правозащитников, которые работают по самым разным темам, добавил Иван Кондратенко.