Осужденного за избиение полицейского на акции 5 ноября отправили в Колонию до вступления приговора в силу
Вячеслав Шатровский подал апелляцию, но еще до ее рассмотрения его этапировали. Об этом «Эху Москвы» рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников. В Мосгорсуде заявили, что апелляция не пришла в суд вовремя из-за того, что была направлена почтой.
Комментарии2
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lenin3 06 июля 2018 | 07:21
Может,просто надо лучше подходить к подбору персонала в органах,а то всё бьют и бьют ментов.А то посмотришь,даже дворники-узбеки выглядят помощнее некоторых полицаев...)))
punyoshohlai 06 июля 2018 | 07:32
апелляция не пришла в суд вовремя из-за того, что была направлена почтой.
Апелляция ВСЕГДА отправляется почтой. Дата пдачи - это дата почтовой квитанции. Совсем уже оборзели.