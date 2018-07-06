Осужденного за избиение полицейского на акции 5 ноября отправили в Колонию до вступления приговора в силу

Вячеслав Шатровский подал апелляцию, но еще до ее рассмотрения его этапировали. Об этом «Эху Москвы» рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников. В Мосгорсуде заявили, что апелляция не пришла в суд вовремя из-за того, что была направлена почтой.