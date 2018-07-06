В России завершается разработка военных беспилотников большой дальности
Это сообщил начальник профильного управления Генштаба Александр Новиков. Конкретные проекты он не назвал, но ранее в Минобороны заявили, что в течение года планируется завершить работы над тяжелым беспилотником, который создается в ОКБ Симонова. Он будет способен нести до двух тонн боевой нагрузки, передает ТАСС. Еще один тяжелый ударный беспилотник разрабатывает ОКБ Сухого.
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