В Вене пройдет встреча глав МИД стран-участниц Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе

На Смоленской площади считают, что требования к Ирану сократить свое влияние в регионе нереалистичны. Речь идет о стремлении сдерживать Тегеран в его притязаниях на урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке и политическое присутствие в такого рода процессах. Эту позицию постарается донести до других участников встречи глава российской дипломатии Сергей Лавров. В МИДе не раз подчеркивали, что решать проблемы региона без участия ключевых стран, в том числе таких как Иран, Саудовская Аравия, Иордания и Египет, невозможно. В начале мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки и пообещал тогда не только вернуть старые санкции в отношении этой страны, но и ввести новые. При этом в Вашингтоне не исключили того, что возможно и заключение нового соглашения на условиях, которые подлежат обсуждению. В среду в Вене прошла двусторонняя встреч главы МАГАТЭ Юкия Амано и президента Ирана Хасана Роухани. На ней было подтверждено, что Исламская республика на данный момент все свои обязательства по «ядерной сделке» выполняет. Ядерную сделку между Тегераном и шестью мировыми державами согласовали в 2015 году. Она предусматривала отмену санкций, введенных в отношении Ирана Совбезом ООН, США и Евросоюзом.