Тверской районный суд Москвы назначил медиакорпорации радио «Свобода» штраф в размере 100 тысяч рублей
Минюст России ранее подал иск за непредоставление органам власти финансовой отчетности организацией, выполняющей функции иностранного агента.
Корпорация не могла подать документы в срок, поскольку Министерство юстиции, несмотря на неоднократные обращения, не разъяснило точный порядок их заполнения. Об этом сказала юрист радио «Свобода» Вероника Демидова. Руководство медиакорпорации радио «Свобода» рассматривает разные варианты правового реагирования на решение суда, добавила Вероника Демидова.
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