Московский детский омбудсмен попросил Генпрокуратуру прекратить уголовное дело в отношении Екатерины Конновой

Её обвиняют в незаконном распространении психотропных веществ. Она — мать ребенка-инвалида, и пыталась сбыть остаток лекарств против эпилепсии. Об этом рассказал в интервью «Эху Москвы» сам Евгений Бунимович. В Генпрокуратуре пообещали взять ситуацию под контроль и внимательно изучить.