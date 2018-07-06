Московский детский омбудсмен попросил Генпрокуратуру прекратить уголовное дело в отношении Екатерины Конновой
Её обвиняют в незаконном распространении психотропных веществ. Она — мать ребенка-инвалида, и пыталась сбыть остаток лекарств против эпилепсии. Об этом рассказал в интервью «Эху Москвы» сам Евгений Бунимович. В Генпрокуратуре пообещали взять ситуацию под контроль и внимательно изучить.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт