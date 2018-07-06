На крейсере «Аврора» начал работу православный храм
Его восстановили по фотографиям и чертежам, сообщает РИА со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа. В церковные праздники и выходные дни на крейсере будут проводиться богослужения и литургии. Крейсер «Аврора» — один из символов Октябрьской революции, в 1917 году он дал сигнал к штурму Зимнего дворца.
Комментарии4
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vladislav 06 июля 2018 | 05:18
"На крейсере «Аврора» начал работу православный храм"
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Всё, занавес.
i_one_off 06 июля 2018 | 05:48
vladislav:
Занавес только открывается. Дальше в первом акте последует исторический выстрел по Зимнему.
i_one_off 06 июля 2018 | 05:51
Премьера состоялась сто лет назад, но спектакль по-прежнему актуален и идет с успехом.
koshkaedu 06 июля 2018 | 05:57
Сталин: Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам восстановить по фотографиям
и чертежам на крейсере «Аврора» православный храм. Клянёмся тебе, товарищ
Ленин, что мы выполним и эту твою заповедь.