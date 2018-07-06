В России завершается разработка военных беспилотников большой дальности
Это сообщил начальник профильного управления Генштаба Александр Новиков. Конкретные проекты он не назвал, но ранее в Минобороны заявили, что в течение года планируется завершить работы над тяжелым беспилотником, который создается в ОКБ Симонова. Он будет способен нести до двух тонн боевой нагрузки, передает ТАСС. Еще один тяжелый ударный беспилотник разрабатывает ОКБ Сухого.
Комментарии3
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tovarich67 06 июля 2018 | 05:33
Зачем разрабатываю то? Ведь вата хором лаяла на американские беспилотники которые якобы глушатся легко средствами рэб.зачем раз его так просто угробить.называли магические слова - красуха хибины..не понимали ничего конечно на лаяли по свистку.и про т50 тоже.на хрен он нужен если любой стелс обнаруживается легко? Лаять лают а сами копируют пиндосовские цацки.ну да тяжелые бла это уже век 20й.а на дворе уже 21.а в сша и израиле кой где и 22й.таи уже микро бла применяют.а разработка идет нано бла.короче в рф только лапти и гармонь могут изобрести.остальное крадут
y_y_y 06 июля 2018 | 06:10
tovarich67:
//американские беспилотники которые якобы глушатся//
Глушатся-то глушатся да и по по разному, но фишка-то в том, что подобными средствами РЭБ обладает только парочка другая самых развитых в военном отношении стран. Которые между собой вряд ли будут воевать. А воевать приходится против террористов в Сирии и подобных. Вот против них такие штуки в самый раз, разумеется в сочетании с другими видами вооружений. ;)
hrenvam 06 июля 2018 | 06:10
Знаю !
Видели ! испытывали на Почте России...