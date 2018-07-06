Власти Ирана обвинили Дональда Трампа в росте цен на нефть

Именно на президенте США лежит ответственность за то, что потребители всего мира платят лишние деньги за бензин, заявил глава иранской делегации в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебели. Он сказал агентству «Рейтер», что если Трамп введет санкции против Ирана, которые затронут экспорт нефти, то цены на сырье могут вырасти до 100 долларов за баррель. Представитель Ирана добавил, что в конечном счете Трамп станет заложником России и Саудовской Аравии, которые мало заинтересованы в низких ценах на нефть.