Власти Москвы отказались согласовать профсоюзное шествие в центре города против пенсионной реформы
В мэрии предложили провести акцию либо в Марьино, либо в парке Сокольники, сообщили «Интерфаксу» в Конфедерации труда России. В заявке было два возможных маршрута шествия с митингом в конце – от Пушкинской площади по бульварам до проспекта Сахарова и от Самотечной площади по бульварам до Суворовской площади. Организаторы заявили, что будут продолжать переговоры с мэрией и готовы отказаться от шествия в центре, если им предложат для митинга одну из центральных площадей. Акция против повышения пенсионного возраста намечена в Москве на 18 июля.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
astet 06 июля 2018 | 05:47
Повезло москвичам с Собяниным!
Вот казаков с нагайками ему не жалко,
а протест против жулика Путина - хрен!
Москвичи, голосуйте за нагайки,
голосуйте за Собянина!
nf5096004 06 июля 2018 | 05:58
astet: За нагайки они уже раньше проголосовали, 18 мая.