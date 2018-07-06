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05:09, 06 июля 2018

Владимир Путин и Дональд Трамп могут договориться о выводе войск Ирана из Сирии

Об этом сообщает агентство Блумберг. По его сведениям, переговоры на эту тему Москва уже ведет с Тегераном. Источники агентства отмечают, что, по предварительным данным, руководство России согласилось с требованиями США и Израиля, которые хотят, чтобы иранские силы покинули территорию на юге Сирии вблизи израильской границы. Лидеры России и США встретятся 16 июля в Хельсинки.

Комментарии

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serg4422 06 июля 2018 | 05:26

выводить нужно израиль с ближнего востока

opiatnovyi63 06 июля 2018 | 06:02

А Асада спросили? Без иранских военных ему наступит быстрый конец!

edyatel 06 июля 2018 | 06:15

opiatnovyi63: Правильно какое отношение США и Россия имеют к взаимоотношениям Ирана и Сирии?

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