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04:10, 06 июля 2018

Большинство россиян — 56% — верят в победу сборной страны в матче с Хорватией

Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМа. 15% опрошенных сказали, что победят хорваты. Смотреть игру намерены 65% россиян, не собираются этого делать – 29%, передает РИА. Опрос проходил 4 июля, в нем приняли участие 1600 жителей всех регионов России. Матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии пройдет завтра в Сочи.

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barsuchok 06 июля 2018 | 04:42

Разве это вопрос веры? Скорее полоса везения для нашей сборной должна неминуемо прерваться.Еще есть мнение, что все проплачено хорошими бабками.

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