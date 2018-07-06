Большинство россиян — 56% — верят в победу сборной страны в матче с Хорватией
Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМа. 15% опрошенных сказали, что победят хорваты. Смотреть игру намерены 65% россиян, не собираются этого делать – 29%, передает РИА. Опрос проходил 4 июля, в нем приняли участие 1600 жителей всех регионов России. Матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии пройдет завтра в Сочи.
Комментарии1
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barsuchok 06 июля 2018 | 04:42
Разве это вопрос веры? Скорее полоса везения для нашей сборной должна неминуемо прерваться.Еще есть мнение, что все проплачено хорошими бабками.