В Японии казнили основателя секты «Аум Синрикё»
Секо Асахара был повешен, передает канал NHK. Он был задержан в 1995 году вскоре после теракта в токийском метро, который устроили члены его секты. Смертный приговор был вынесен в 2004 году. В России секта «Аум Синрикё» запрещена.
Комментарии2
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liquidsky__ 06 июля 2018 | 04:21
Не знал, что в Японии до сих пор вешают.
bradis 06 июля 2018 | 04:47
23 года отсидел, однако.