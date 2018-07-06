Российский военный попросил в суде снисхождения за участие в мероприятиях на территории смежной страны
Именно так на заседании выразился офицер подмосковной части Олег Леонтьев, обвиняемый по делу о гибели солдата-срочника Ильи Горбунова. Он отметил, что речь идет о стране, где российских военных как бы не было и заявил о готовности отправиться в Сирию, сообщает фонд «Право матери», который представляет интересы родственников Горбунова. Молодой человек погиб в январе прошлого года. Офицер приказал солдату перегнать танк со сломанными тормозами по обледеневшему мосту. Танк упал в реку и утонул.
Ранее агентство «Рейтер» сообщало, что военные из той же части принимали участие в боях на юго-востоке Украины
Комментарии4
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yralez 06 июля 2018 | 04:37
За Украину просит простить и отправить убивать в Сирию.
mavviomi 06 июля 2018 | 04:47
т.е. человек в суде сознался в совершении уголовного преступления и суду пофик? Цивилизация не дошла еще до дикой страны Кацапии...
opiatnovyi63 06 июля 2018 | 04:41
А Верховныйглавнокомандующий вроде не в курсе..
mavviomi 06 июля 2018 | 04:44
Яйца поотрезать кацапским тварям!