Топ-менеджера российского телеканала RT America могут лишить ученой степени доктора социологических наук
Такую рекомендацию дал диссертационный совет МГУ по заявлению сообщества «Диссернет». В научной работе Михаила Солодовникова нашли плагиат. Как пишет газета «Ведомости», в выводах его диссертации говорится о пользе цензуры. Солодовников является директором информационного вещания канала RT America. Теперь диссертацию и рекомендацию диссовета должны рассмотреть экспертный совет и президиум Высшей аттестационной комиссии.
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