Владимир Путин и Дональд Трамп могут договориться о выводе войск Ирана из Сирии
Об этом сообщает агентство Блумберг. По его сведениям, переговоры на эту тему Москва уже ведет с Тегераном. Источники агентства отмечают, что, по предварительным данным, руководство России согласилось с требованиями США и Израиля, которые хотят, чтобы иранские силы покинули территорию на юге Сирии вблизи израильской границы. Лидеры России и США встретятся 16 июля в Хельсинки
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