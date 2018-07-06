Олег Сенцов за 53 дня голодовки потерял 15 кг

Сейчас при росте в 190 см он весит 75 кг, но не унывает, сообщила его сестра Наталья Каплан. Накануне она впервые с момента приговора увиделась с братом в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги на Ямале. Ранее Сенцов отказывался от встречи с родными. Он говорил, что это морально очень тяжело, но спустя почти два месяца голодовки попросил о свидании с сестрой, передает украинский сайт «Громадское». По словам Каплан, он сказал, что если освободят его одного, это будет полный провал. Сенцов добивается освобождения в России всех украинских политзаключенных. Украинский режиссер был приговорен к 20 годам колонии по обвинению в подготовке терактов в Крыму.