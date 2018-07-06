На крейсере «Аврора» начал работу православный храм
Его восстановили по фотографиям и чертежам, сообщает РИА со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа. В церковные праздники и выходные дни на крейсере будут проводиться богослужения и литургии. Крейсер «Аврора» — один из символов Октябрьской революции, в 1917 году он дал сигнал к штурму Зимнего дворца.
Комментарии5
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ludmila_d 06 июля 2018 | 02:22
А как же "опиум для народа" ...... Есть где нибудь в России место без попов?
komandarm____68 06 июля 2018 | 02:25
Она никуда и не должна была деваться. На кораблях русского флота была предусмотрена молельня, и должность корабельного священника.
davi__koloradov 06 июля 2018 | 02:48
komandarm____68: рашка к царской росии имеет отношение менее чем никакое.
n_i_g_e_r 06 июля 2018 | 02:55
davi__koloradov: украишка флот бижал из Крима потому что без батюшка
sjuzanna 06 июля 2018 | 03:10
Похоже, что в один из праздников Аврора опять выстрелит, но уже с благословения батюшки.