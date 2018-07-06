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02:05, 06 июля 2018

В России завершается разработка военных беспилотников большой дальности

Это сообщил начальник профильного управления Генштаба Александр Новиков. Конкретные проекты он не назвал, но ранее в Минобороны заявили, что в течение года планируется завершить работы над тяжелым беспилотником, который создается в ОКБ Симонова. Он будет способен нести до двух тонн боевой нагрузки, передает ТАСС. Еще один тяжелый ударный беспилотник разрабатывает ОКБ Сухого. c 

Комментарии

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zvereck 06 июля 2018 | 02:23

Еще чуть-чуть, буквально еще немножечко, и вот вот закончим! Обязательно в это году, ну или на крайний случай в слудеющем, но точно в этот президентский срок! И Беспилотник точно сможет перевозить до 2х тон кокаина на дальние растояния!

sjuzanna 06 июля 2018 | 03:05

zvereck: И не только кокаина, но и младенцев.

hrzn877 06 июля 2018 | 02:45

Разработка будет завершена в указанные сроки - вне всякого сомнения. Создание опытного образца - это уже другая история, но о ней мы вам расскажем сразу после завершения разработки.

salut__521 06 июля 2018 | 02:57

Что за беспилотник такой с двумя тоннами толу? Смутно смахивает на шаттл "Буран" путинского розливу с аналогичной судьбой...

n_i_g_e_r 06 июля 2018 | 03:07

До наш остров биспилотник долитит
бис пилотки у рулья
сам

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