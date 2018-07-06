В России завершается разработка военных беспилотников большой дальности
Это сообщил начальник профильного управления Генштаба Александр Новиков. Конкретные проекты он не назвал, но ранее в Минобороны заявили, что в течение года планируется завершить работы над тяжелым беспилотником, который создается в ОКБ Симонова. Он будет способен нести до двух тонн боевой нагрузки, передает ТАСС. Еще один тяжелый ударный беспилотник разрабатывает ОКБ Сухого. c
Комментарии5
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zvereck 06 июля 2018 | 02:23
Еще чуть-чуть, буквально еще немножечко, и вот вот закончим! Обязательно в это году, ну или на крайний случай в слудеющем, но точно в этот президентский срок! И Беспилотник точно сможет перевозить до 2х тон кокаина на дальние растояния!
sjuzanna 06 июля 2018 | 03:05
zvereck: И не только кокаина, но и младенцев.
hrzn877 06 июля 2018 | 02:45
Разработка будет завершена в указанные сроки - вне всякого сомнения. Создание опытного образца - это уже другая история, но о ней мы вам расскажем сразу после завершения разработки.
salut__521 06 июля 2018 | 02:57
Что за беспилотник такой с двумя тоннами толу? Смутно смахивает на шаттл "Буран" путинского розливу с аналогичной судьбой...
n_i_g_e_r 06 июля 2018 | 03:07
До наш остров биспилотник долитит
бис пилотки у рулья
сам