Представитель Ирана в ОПЕК заявил, что нефть может подорожать до 100 долларов за баррель
Это может произойти в случае введении санкций США против исламской республики, сказал агентству «Рейтер» глава иранской делегации Хосейн Каземпур Ардебели. Он отметил, что Дональд Трамп в конечном счете станет заложником Саудовской Аравии и России, которым выгодны высокие цены на нефть. Недавно президент США вновь обвинил нефтяной картель ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть и потребовал от своих союзников, в частности, от Саудовской Аравии, увеличить добычу сырья.
Комментарии5
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satttana_perrrkele 06 июля 2018 | 02:27
пусть говорят, но не забудут губозакаточную машинку купить
n_i_g_e_r 06 июля 2018 | 02:46
satttana_perrrkele: твой губа хороший
мусульману хозяйство ухаживать
sjuzanna 06 июля 2018 | 03:02
Трамп очеь старается угодить Путину. Все намеки, намеки.
n_i_g_e_r 06 июля 2018 | 03:04
sjuzanna: что такой намеки
намеки это хозайство
astlire 06 июля 2018 | 03:20
угу. предыдущий президент ирана абвгднеджад заявлял, что "справедливая цена нефть должна быть 500 долларов"