Представитель Ирана в ОПЕК заявил, что нефть может подорожать до 100 долларов за баррель

Это может произойти в случае введении санкций США против исламской республики, сказал агентству «Рейтер» глава иранской делегации Хосейн Каземпур Ардебели. Он отметил, что Дональд Трамп в конечном счете станет заложником Саудовской Аравии и России, которым выгодны высокие цены на нефть. Недавно президент США вновь обвинил нефтяной картель ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть и потребовал от своих союзников, в частности, от Саудовской Аравии, увеличить добычу сырья.