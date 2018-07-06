Британская полиция пытается установить источник нового отравления ядом «Новичок»
Накануне в лаборатории подтвердили, что 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес отравились именно этим нервно-паралитическим веществом. В полиции заявили, что они взяли в руки некий зараженный предмет. Пара была обнаружена 30 июня в городе Эймсбери и доставлена в бессознательном состоянии в больницу Солсбери. Ранее в Солсбери от «Новичка» пострадали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Их удалось вылечить. Ответственность за тот инцидент Лондон возложил на Москву
Комментарии2
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salut__521 06 июля 2018 | 02:46
//Сергей Скрипаль и его дочь. Их удалось вылечить//
Всех не перевылечите! Вас 65 мильёнов! За вас, русофобов, не отомстят товарищи!
(из клятвы путина у зеркала перед сном)
sjuzanna 06 июля 2018 | 02:59
Самое лучшее, что может сделать Россия, это не обращать внимание. Британской королеве неплохо бы сделать замечание.