Власти Москвы отказались согласовать профсоюзное шествие в центре города против пенсионной реформы
В мэрии предложили провести акцию либо в Марьино, либо в парке Сокольники, сообщили «Интерфаксу» в Конфедерации труда России. В заявке было два возможных маршрута шествия с митингом в конце – от Пушкинской площади по бульварам до проспекта Сахарова и от Самотечной площади по бульварам до Суворовской площади. Организаторы заявили, что будут продолжать переговоры с мэрией и готовы отказаться от шествия в центре, если им предложат для митинга одну из центральных площадей. Акция против повышения пенсионного возраста намечена в Москве на 18 июля.
Комментарии3
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nata_roo 06 июля 2018 | 02:15
Был бы Алеша с нами - продавил бы!
sjuzanna 06 июля 2018 | 02:56
ПУСТЬ ПРОВЕДУТ В СОКОЛЬНИКАХ. Это почти центр.
n_i_g_e_r 06 июля 2018 | 03:00
Пусть у нас на ферма на остров проведут
но скотина ни поддержыт
стадо не хочет рано уходит на бойня