Власти Москвы отказались согласовать профсоюзное шествие в центре города против пенсионной реформы

В мэрии предложили провести акцию либо в Марьино, либо в парке Сокольники, сообщили «Интерфаксу» в Конфедерации труда России. В заявке было два возможных маршрута шествия с митингом в конце – от Пушкинской площади по бульварам до проспекта Сахарова и от Самотечной площади по бульварам до Суворовской площади. Организаторы заявили, что будут продолжать переговоры с мэрией и готовы отказаться от шествия в центре, если им предложат для митинга одну из центральных площадей. Акция против повышения пенсионного возраста намечена в Москве на 18 июля.