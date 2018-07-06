Топ-менеджера российского телеканала RT America могут лишить ученой степени доктора социологических наук
Такую рекомендацию дал диссертационный совет МГУ по заявлению сообщества «Диссернет». В научной работе Михаила Солодовникова нашли плагиат. Как пишет газета «Ведомости», в выводах его диссертации говорится о пользе цензуры. Солодовников является директором информационного вещания канала RT America. Теперь диссертацию и рекомендацию диссовета должны рассмотреть экспертный совет и президиум Высшей аттестационной комиссии.
Комментарии2
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aleksandrfedorov 06 июля 2018 | 01:30
// Теперь диссертацию и рекомендацию диссовета должны рассмотреть экспертный совет и президиум Высшей аттестационной комиссии. //
Подозреваю, что они не запятнают "честь мундира" и напишут в своем заключении, что его докторская диссертация защищена "правильно".
slovoidelo199 06 июля 2018 | 01:31
Поправте меня если я неправ:
Чувака лишают ученой степени , которую он получил за дисертацию о пользе цензуры, но за то что тема ее "дурно пахнет", а за то что он стащил части текста у другого автора?! Это просто вынос мозга... И у кого он "сплагиатил" эти сакральные идеи и мысли? Неужели у Гебельса?!