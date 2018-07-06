Арбитражный суд Москвы сегодня рассмотрит первый иск к Роскомнадзору из-за последствий блокировки «Телеграма»

Компания «Инвестори» из Петербурга требует взыскать 5 миллионов рублей. В иске говорится, что попытки сделать мессенджер недоступным в России нарушили работу интернет-ресурсов организации, передает «Интерфакс». Компания подала иск еще в апреле, но суд дважды оставлял его без движения из-за неправильного оформления. Власти пытаются блокировать «Телеграм» из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. В черный список ранее занесли 18 миллионов IP-адресов, которые использовал мессенджер, но он по-прежнему доступен в России.