В центре Москвы на Пятницкой горит жилой четырехэтажный дом

Огнем охвачены два верхних этажа и кровля общей площадью около 400 квадратных метров, сообщает источник ТАСС. По предварительным данным, пострадавших нет. Движение машин по Пятницкой и Новокузнецкой улицам перекрыли. Как передает «Интерфакс», по словам жильцов, причиной пожара могло быть короткое замыкание.