В центре Москвы на Пятницкой горит жилой четырехэтажный дом
Огнем охвачены два верхних этажа и кровля общей площадью около 400 квадратных метров, сообщает источник ТАСС. По предварительным данным, пострадавших нет. Движение машин по Пятницкой и Новокузнецкой улицам перекрыли. Как передает «Интерфакс», по словам жильцов, причиной пожара могло быть короткое замыкание.
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vlad_sabbath 06 июля 2018 | 01:11
Хреновация......