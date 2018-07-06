Российский военный попросил в суде снисхождения за участие в мероприятиях на территории смежной страны
Именно так на заседании выразился офицер подмосковной части Олег Леонтьев, обвиняемый по делу о гибели солдата-срочника Ильи Горбунова. Он отметил, что речь идет о стране, где российских военных как бы не было и заявил о готовности отправиться в Сирию, сообщает фонд «Право матери», который представляет интересы родственников Горбунова. Молодой человек погиб в январе прошлого года. Офицер приказал солдату перегнать танк со сломанными тормозами по обледеневшему мосту. Танк упал в реку и утонул.
Ранее агентство «Рейтер» сообщало, что военные из той же части принимали участие в боях на юго-востоке Украины
Комментарии5
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vlad_sabbath 06 июля 2018 | 01:18
Ихтамнетов постепенно выводят наконец на чистую воду. К сожалению, солдаты-срочники продолжают в этой воде тонуть.. ((
slovoidelo199 06 июля 2018 | 01:19
Для тех кто не понял:
Этот охфицерок шантажирует вышестоящее начальство тем что расскажет всем подробно как он воевал в Украине против украинских вооруженных сил если ему не скостят срок за преступную халатность.
Красиво и умно. ))
hrzn877 06 июля 2018 | 01:39
slovoidelo199: Это конечно да, только вот интересно, не окажется ли у него врождённый порок сердца, когда вдруг неожиданно приключится сердечный приступ... оно понятно, терять особо нечего, но рисковано...
viktorova 06 июля 2018 | 01:30
Военные, они холопы, по определению.
А этот холоп - воплощение холопства, ещё и с большими звёздами на погонах.
salut__521 06 июля 2018 | 01:46
Ну с такой фамилией бывший наёмник не только должен, а просто обязан быть мразью...