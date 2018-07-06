Китай c сегодняшнего дня вводит пошлины на импорт из США

Речь идет о сельскохозяйственных товарах, автомобилях и морепродуктах на общую сумму порядка 34 миллиардов долларов.

Торговая война между американцами и китайцами перешла в осязаемую фазу. Как сообщает Reuters, в Пекине свой ответ на американские пошлины считают равноценным – Америка сегодня начинает введение своих пошлин, китайцы отвечают не мешкая. При этом разница во времени между Вашингтоном и Пекином фактически означает, что пошлины со стороны Китая будут введены даже раньше, чем аналогичные меры вступят в силу со стороны Америки. И это лишь первый шаг. Дата введения пошлин на другие категории товаров станет известна позже. В КНР решение об ответе было принято после того, как 15 июня Трамп объявил, что в связи с «кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий» США утвердят 25%-ные пошлины в отношении китайских товаров на сумму 50 миллиардов долларов. Соответствующие денежные сборы на продукцию из Поднебесной вводят таможня и пограничная служба Соединенных Штатов.

О сроках применения аналогичных пошлин к еще почти трем сотням наименований китайских товаров будет объявлено позднее.